Pallacanestro Reggiana, presentata la campagna abbonamenti, al via il 1° luglio

Archiviata la stagione 2023/24 è già tempo di programmare la nuova stagione in casa Pallacanestro Reggiana e lo si fa presentendo la campagna abbonamenti per la stagione 24/25 in LBA e in Fiba BCL.

Il general manager Claudio Coldebella ha voluto ricordare che questo appuntamento è molto importante in casa biancorossa e che l’obbiettivo della società è quello di portare al palazzetto nuovo pubblico, soprattutto più giovane ed è per questo che si è intervenuto nell’abbassare i prezzi dei settori con il prezzo più basso. Poi ha lasciato al vice presidente Enico Sanpietro l’onere di spiegare le novità.

Il vice presidente ha spiegato le numerose novità di quest’anno:

* Anticipo di 2 mesi rispetto alla data tradizionale dei primi di settembre

* La partecipazione alla Coppa

*Incremento del numero di settori che passano da 6 a 9

*Riduzione del costo degli abbonamenti nelle zone Curva e Gradinata superiore chiedendo un sacrificio ai settori più costosi.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2024-2025: TUTTI I DETTAGLI

Prenderà il via il 1 luglio, con tante novità la Campagna Abbonamenti

2024/2025 di Pallacanestro Reggiana, quella del suo cinquantesimo anno di

vita. In primis, il ritorno della formula “full” grazie alla partecipazione alla FIBA

BCL, ma anche per l’allungamento del periodo in cui si può sottoscrivere il

proprio abbonamento e la nuova divisione dei settori del PalaBigi,

incrementando le tipologie di posti a disposizione e cercando di venire incontro

alle esigenze di tutto il pubblico.

ABBONAMENTO FULL

In vendita solo nella FASE 1 – DAL 1 luglio fino al 31 agosto

L’abbonamento è valido per tutte le 15 partite casalinghe del campionato di

Serie A 2024/2025 + i primi tre incontri della fase a gironi di BCL, che si

svolgeranno presso il PalaBigi di Reggio Emilia.

La sottoscrizione dell’abbonamento prevede la prelazione su eventuali Playoff

Scudetto e per le eventuali fasi successive BCL, oltre al 15% di sconto

sull’acquisto delle divise da gioco 2024/2025 allo “stoRE”.

ABBONAMENTO CAMPIONATO

L’abbonamento è valido per tutte le 15 partite casalinghe del campionato di

Serie A 2024/2025.

La sottoscrizione dell’abbonamento prevede la prelazione su eventuali Playoff

Scudetto, oltre al 15% di sconto sull’acquisto delle divise da gioco 2024/2025

allo “stoRE”.

ABBONAMENTO BCL

L’abbonamento è valido per i primi tre incontri della fase a gironi di BCL, che si

svolgeranno presso il PalaBigi di Reggio Emilia.

La sottoscrizione dell’abbonamento prevede la prelazione su eventuali fasi

successive BCL, oltre al 15% di sconto sull’acquisto delle divise da gioco

2024/2025 allo “stoRE”.

DOVE E QUANDO ABBONARSI:

FASE 1 –PRELAZIONE E ACQUISTO DEI POSTI LIBERI – L’ABBONAMENTO CON

LA FORMULA FULL SARÀ ACQUISTABILE SOLO IN QUESTA FASE

Dal 1 luglio al 31 agosto 2024:

– Presso lo stoRE in P.zza Prampolini, 5/l a Reggio Emilia

– dal 1 al 6 luglio dal lunedì al sabato negli orari 10:00/13:00 e

16:00/19:00

– dal 8 luglio al 31 agosto solo i giorni martedì, venerdì e sabato negli

orari 10:00/13:00 e 16:00/19:00

– il negozio osserverà due settimane di chiusura dal 5 al 18 agosto

– Presso la SEDE di Pallacanestro Reggiana di Via Martiri della Bettola, 47 (RE)

– dal 1 al 5 luglio dalle ore 10:00 alle ore 13:00

– Online attraverso il circuito Vivaticket per tutte le formule (FULL, SERIE A,

BCL) solo per abbonamenti a tariffa intera. L’abbonato 23/24 che vorrà

acquistare il suo posto in prelazione sul web potrà farlo inserendo il codice

TLITE del vecchio abbonamento e sarà prelazionabile solo la formula FULL

intera (per altre formule o riduzioni bisognerà recarsi in loco)

FASE 2 – FINE PRELAZIONE E VENDITA LIBERA

Dal 3 settembre fino ad inizio campionato:

– Presso lo stoRE in P.zza Prampolini, 5/l a Reggio Emilia

– Dal 3 al 14 settembre dal lunedì al sabato negli orari 10:00/13:00 e

16:00/19:00

-dal 17 settembre solo i giorni, martedì, venerdì e sabato negli orari

10:00/13:00 e 16:00/19:00

– Presso la SEDE di Pallacanestro Reggiana di Via Martiri della Bettola, 47 (RE)

– dal 6 al 13 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore

13:00

– Online attraverso il circuito Vivaticket per le formule SERIE A e BCL solo per

abbonamenti a tariffa intera. L’abbonato 23/24 che vorrà acquistare il suo

posto in prelazione sul web potrà farlo inserendo il codice TLITE del vecchio

abbonamento e sarà prelazionabile solo la formula SERIE A intera (per altre

formule o riduzioni bisognerà recarsi in loco)