Pallacanestro Reggiana ecco Priftis: “Da Reggio Emilia parte una mia nuova vita”

Giornata importante per la Pallacanestro Reggiana che quest’oggi ha presentato alla stampa Dimitris Priftis, neo coach per la prossima stagione.

A presentarlo è stato il General Maneger Claudio Coldebella che ha sottolineato come fosse una giornata speciale quella di oggi quando si va a cominciare una nuova stagione.

“ La scelta è stata semplice, avendo già lavorato con lui 3 anni, era la persona giusta per cominciare un capitolo nuovo, sono grato alla proprietà di aver condiviso con me la scelta del nuovo allenatore.”

La palla è poi è passata al coach greco che innanzitutto ha promesso subito una cosa, ovvero di imparare al più presto la lingua italiana,

“Sono positivamente impressionato dal numero di giornalisti oggi, ringrazio la società nel nome della presidentessa Bartoli, del vice Sanpietro e dal socio Sassi per la possibilità che mi hanno dato, per me inizia una nuovo capitolo della mia vita cestistica.

Sono onorato di far parte di questa società, un club di grande storia, sia in Italia che in Europa.

Ho molto rispetto per il basket italiano che seguo da tempo, ho rispetto anche per gli allenatori italiani che considero molto bravi, ho seguito tutti i clinic di Messina, che credo rappresenti il livello più alto dei coach italiani.

La lega italiana è un campionato molto impegnativo, ho seguito da vicino le fasi finale ed ho trovato un alto tasso di competitività, sia nella parte alta che nella parte bassa della classifica.

Darò il mio meglio perché questa stagione sia ricca di successi, e questo dovrà accadere con il lavoro di gruppo supportandoci a vicenda e con il lavoro di squadra.

Una menzione importante per i nostri tifosi, che sono una parte importante di questo club essendo una piazza piena di passione. Noi giochiamo si per il risultato ma anche per il legame che abbiamo con i tifosi, è molto importante è che noi dobbiamo essere bravi ad attrarre i nostri tifosi al palazzetto perché la loro energia sarà per noi vitale.”

Durante le domande dei giornalisti Priftis ha annunciato il suo staff che sarà composto da Federico Fucà, Giuseppe Mangone e da Marco Rossetti, mentre il nuovo preparatore atletico sarà Sandro Bencardino