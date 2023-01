Pallacanestro Trieste – Gevi Napoli Basket, Pancotto: “Dobbiamo alzare il nostro livello di gioco”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, la Pallacanestro Trieste.

La gara si disputerà al PalaRubini-Allianz Dome di Trieste, con inizio fissato alle ore 18,00.

Dopo la bella vittoria ottenuta nell’ultimo turno con Sassari, la squadra di Coach Pancotto è attesa dalla durissima sfida contro la formazione giuliana che sta vivendo uno splendido momento di forma, reduce da tre successi consecutivi, in casa con Scafati ed in trasferta a Treviso e nell’ultimo turno con Venezia. La formazione di Coach Marco Legovich può contare sul miglior realizzatore del campionato, Frank Bartley, 19.4 punti per gara, e sul secondo miglior rimbalzista del torneo, Skylar Spencer, 8.2 rimbalzi per partita. Inoltre la Pallacanestro Trieste ha aggiunto Emanuel Terry, che debutterà proprio domenica contro gli azzurri.

Le due squadre sono separate da soli due punti in classifica, Trieste occupa l’ottavo posto in classifica, con 14 punti,la Gevi segue con 12 punti, 6 vittorie e 10 sconfitte nella prima parte del campionato.

Nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 30 ottobre, la formazione triestina si è imposta sulla Gevi per 95-92, dopo un overtime.

L’unico Ex della gara sarà Coach Cesare Pancotto, sulla panchina della Gevi, a Trieste dal 1997 al 1999 e dal 2001 al 2004.

Arbitreranno l’incontro Manuel Mazzoni (Grosseto), Alessandro Perciavalle (Torino), Gianluca Capotorto (Palestrina).

Dichiarazione Pancotto

“La gara con Trieste impone di alzare il nostro livello di gioco. Per farlo ci occorre continuità per tutti i quaranta minuti. Dobbiamo volerlo anche e soprattutto perché è una partita” ON THE ROAD GAME”. Consistenza, rimbalzi e buone percentuali devono essere la base del nostro impegno. Trieste in questo momento ha un cammino da play off. Ha ottenuto due vittorie esterne importanti inserendo due nuovi americani, perché ritengo Ruzzier un vero e proprio USA per qualità di gioco ed esperienza di alto livello, e Terry che aumenta fisicità ed atletismo ad ad un organico che ha trovato tutti i suoi equilibri, e che sta facendo molto bene.

Trieste è una città con grande livello di cultura sportiva che si trasferisce all’interno del PalaSport riempendolo di grande energia e correttezza. Per me è sempre un onore tornarci, ed un orgoglio averci vissuto sei stagioni. “

La gara tra Pallacanestro Trieste e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET