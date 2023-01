Pallacanestro Trieste: l’arrivo in città della nuova proprietà e l’attaccamento dei tifosi alla squadra

Il punto sulla situazione nella piazza giuliana che, oltre a lottare per la salvezza in questa stagione, punta con entusiasmo a un futuro auspicabilmente da alta classifica

È fissata per giovedì 19/01 la visita della dirigenza americana che formalmente preleverà la Pallacanestro Trieste, ovvero i rappresentanti della società d’investimento Cotogna Sports Group (la nuova proprietà avrà il possesso sul 90% delle quote). Alcuni dei soci, guidati dal socio fondatore e CEO Richard de Meo, rimarranno nella città nordestina anche il giorno seguente, prima di rientrare negli States.

In data odierna la notizia è stata commentata in maniera positiva sulle pagine del quotidiano triestino “Il Piccolo” dal giovane capo allenatore della squadra, Marco Legovich, in una intervista tout court: “ho partecipato ai colloqui con i nuovi soci, avverto grande entusiasmo in loro. Hanno rispetto dei ruoli e sono curiosi di confrontare la loro visione dello sport con la nostra”.

Agli osservatori più attenti, l’approccio al basket proposto dal giovane allenatore triestino Legovich si sta dimostrando, vuoi in maniera casuale o volontaria, un’efficace strategia di marketing per il club giuliano. Analizzando i contenuti delle dichiarazioni ed i commenti prima e dopo le singole partite (applicando una semplice “Content analysis” senza ricorrere a dei particolari software di lettura), sin dal suo investimento nella figura di Head Coach Legovich ha saputo mettere insieme in maniera ottimale le due anime della pallacanestro contemporanea: da un lato quella tecnica e, per così dire, per veri esperti (cioè coloro che sono in grado di leggere, interpretare e a loro volta disegnare le tattiche di questo sport). E, dall’altro, l’anima più popolare, richiamando nei propri giudizi e commenti il pubblico, gli spettatori, facendo un costante riferimento ai fans della squadra – senza i quali la pallacanestro sarebbe a tutti gli effetti uno sport di nicchia. Per sintetizzare: conoscenza tecnica, sagacia sportiva e passione umana. Concetti che vanno di pari passo o in maniera complementare con la filosofia aziendale della suddetta CSG: “passione, esperienza, eccellenza”.

Anche in occasione dell’ultimo successo in campionato, che sabato scorso ha visto i suoi ragazzi disputare da protagonisti la partita sul parquet del PalaVerde di Villorba, Legovich ha apprezzato l’entusiasmo dei tifosi triestini, sottolineando: “ho incrociato i tifosi felici per il colpo al PalaVerde e per me triestino è stata un’emozione vedere tanta gente al nostro seguito. Tre pullman e un centinaio di tifosi giunti con mezzi propri. Sono orgoglioso di come la gente stia tornando ad appassionarsi alla nostra squadra”.

Intanto il prossimo turno vedrà gli uomini di Legovich impegnati domenica prossima al Taliercio di Mestre contro la Reyer. Si tratta di un altro appuntamento da vivere con intelligenza e passione cestistica.