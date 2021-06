Si è tenuta oggi – 07 giugno – all’ora di pranzo la conferenza stampa dell’Allianz Pallacanestro Trieste all’interno del palasport “PalaRubini” di Valmaura. A dialogare con i giornalisti c’erano il Presidente Mario Ghiacci e il nuovo capo allenatore Franco Ciani. Insieme hanno illustrato alcuni degli obiettivi che la società triestina intende perseguire per impostare al meglio la prossima stagione, sperando di poter gareggiare in qualche coppa europea.

Una scelta basata sulla continuità

Continuità è la parola chiave che il Presidente dell’Allianz Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, ha usato più volte durante la conferenza stampa odierna per argomentare la scelta del nuovo capo allenatore – Franco Ciani. Ciani è stato vice di Eugenio Dalmasson e, stando a quanto è stato detto durante l’incontro odierno con i giornalisti al PalaRubini, il metodo di lavoro non cambierà rispetto alle scorse stagioni.

Ghiacci ha sottolineato che la scelta vuole premiare l’ottimo lavoro fatto da Ciani con Dalmasson: “siamo convinti che si tratti della scelta migliore per noi: nel prendere la decisione abbiamo scelto di premiare la persona, la serietà che ha dimostrato e il lavoro svolto”. Ciani, a sua volta, ha ringraziato della bella accoglienza che gli è stata tributata, commentando: “bisognerà lavorare al meglio per trasformare in fatti tutte le belle parole che la gente sta spendendo nei miei confronti”.

L’obiettivo di Trieste: continuare a crescere con uno sguardo all’Europa

Trieste è una piazza che ci tiene molto a far bene nel basket. Per la prossima stagione la società giuliana ha come obiettivo ritagliarsi un posto di riguardo nel massimo campionato nazionale, continuando a fare bene, dimostrando nuovamente quanto di buono è già stato fatto nella stagione 2020/21. Il Presidente Ghiacci ha però anche sottolineato che gli piacerebbe poter competere in qualche torneo europeo: “la volontà c’è e questa volta abbiamo qualche chance concreta di poter partecipare. Non dipende solo da noi. Abbiamo bisogno del benestare dell’assemblea dei soci. E comunque prima di noi c’è anche Treviso, che ci ha preceduti in classifica. Detto questo, a me piacerebbe partecipare, per la società sarebbe un ulteriore momento di crescita. Come società siamo pronti sia sul piano della struttura tecnica sia su quello societario”.

Ciani: “il nostro pensiero è rivolto al mercato e al futuro”

Il nuovo coach degli alabardati Franco Ciani ha detto ai giornalisti e ai commentatori della palla a spicchi locali: “mi trovo davanti a degli stimoli straordinari sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista tecnico”. Anche se è ancora presto per fare delle considerazioni tecniche dettagliate, Ciani ha affermato che la filosofia di gioco della sua squadra si baserà molto sull’aspetto difensivo e sulla qualità dei singoli. Inoltre “per poter giocare a un alto livello avremo bisogno di tanta fisicità”. L’idea di partenza è dunque quella di progettare un campionato di serie A importante e di rilievo.

Come è stato osservato durante la conferenza stampa, lo staff della Pallacanestro Trieste aspetta di avere la conferma o meno da parte di alcuni giocatori, Davide Alviti in primis: “gradiremmo molto che rimanesse con noi, ma può esercitare il diritto di rimanere oppure di uscire, come da contratto”, ha commentato il Presidente Ghiacci. In base a questa e ad altre variabili la società triestina scenderà poi in maniera “decisa” sul mercato: “saremo rapidi nella scelta dei profili dei giocatori adatti per noi”. Al momento è certo che anche nella prossima stagione il playmaker Juan Fernandez rimarrà in casacca bianco-rossa, a cui verrà con buona probabilità affiancato un playmaker straniero.

La dirigenza ha poi fatto intendere che nelle scelte si terrà conto della duttilità dei nuovi giocatori da mettere sotto ingaggio, della possibilità che gli stessi possano ricoprire più ruoli, ma anche del complessivo assetto della nuova squadra. L’esperienza europea sarà un titolo di preferenza nei “curricula” dei cestisti da mettere sotto contratto, proprio in vista dell’eventualità di poter competer in qualche coppa europea: “per ora ci farebbe piacere gareggiare, il che chiaramente non significa puntare subito alla coppa”, ha precisato Ghiacci. Adesso la palla passa all’assemblea dei soci della Pallacanestro Trieste (in programma a breve), per votare le strategie migliori da perseguire nei prossimi mesi.