Pallacanestro Varese comunica che a seguito di ulteriori tamponi molecolari effettuati in data 07/01/2021 ai componenti del Team Squadra, sono emersi altri quattro casi di positività al Covid-19 che vanno a sommarsi ai dodici precedentemente comunicati.

Il Club biancorosso ha attivato anche per loro tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti.

Ufficio Stampa Pallacanestro Varese