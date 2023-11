Pantaleo Dell’Orco: “Messina? Ci ha fatto vincere la terza stella. Playmaker? Napier chiedeva più del triplo…”

By

Il presidente del CDA dell’Olimpia Milano Pantaleo Dell’Orco, ha parlato in un’intervista alla Gazzetta, toccando vari temi.

“Ci aspettiamo molto di più, in campionato e in EuroLega. Non abbiamo iniziato benissimo e dobbiamo fare meglio.”

Sul mercato e sul playmaker:

“Volevamo rinnovare Shabazz Napier. Lui però ci ha chiesto un ingaggio più che triplicato, noi non potevamo e non volevamo fare. Ci sono delle precise limitazioni nel fair play economico e non vogliamo rischiare di subire una pesante multa. Intervenire ora sul mercato? Se ci sarà occasione lo faremo, ma senza follie.”

Su Mirotic e Lo:

“Abbiamo investito tanto su Nikola Mirotic anche se il Barcelona paga la metà del suo ingaggio. Madoo Lo? Non ha reso quanto ci aspettavamo, per ora.”

Su Ettore Messina e la terza stella:

“Ha vinto due campionati e ci ha portato la terza stella, una cosa molto importante che non si può dimenticare in fretta.”

Su un nuovo palazzetto:

“Ci piacerebbe avere più che altro uno spazio nostro, e siamo preoccupati per quello che accadrà nel periodo olimpico, con il Forum bloccato per sei mesi. Al momento l’alternativa sembra Torino, ma vorremmo evitare di lasciare Milano. All’Allianz Cloud però non possiamo giocare, è troppo piccolo.”