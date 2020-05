Parla il GM di Milano, Stavropoulos: “A Settembre bisogna tornare in campo”

Christos Stavropoulos, general manager di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazione sui temi caldi di questi giorni nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in vista dell’assemblea di lega.

Il primo punto toccato è quello sulla ripartenza della nuova stagione: “Dobbiamo tornare a giocare, siamo fermi da troppo tempo, la gente vuole rivedere Rodriguez, Teodosic, Daye, i nostri campioni. Se non si potrà vederli dal vivo, dovremo cogliere l’occasione di offrire un prodotto televisivo di qualità, essere creativi nella produzione. Ma dobbiamo tornare in campo, rispettare gli sforzi delle squadre che fanno le coppe, della Nazionale che a novembre andrà in campo e a giugno avrà il Preolimpico, offrire a tv, sponsor e appassionati un campionato credibile, regolare, equo, il più normale possibile. La ripartenza nasce da qui. Gradualmente leggo che si riapriranno tutte le attività, potremmo riuscire ad avere impianti aperti a capienza ridotta, rispettando il distanziamento sociale. Succederà sui treni, in aereo, può accadere anche nei palasport. Non condivido questo pessimismo sulla ripresa”.

Sul campionato senza retrocessioni per passare poi a 20 squadre: “Questa è una situazione senza precedenti e un torneo privo di retrocessioni aiuterà le società meno forti. Noi vogliamo essere solidali verso quei club che potrebbero risentire più di altri del contesto economico che si è creato. Ma sappiamo tutti che 20 squadre non sono gestibili, le partite sono troppe e incidono anche sulla salute dei giocatori”.

Capitolo Euroleague: “Finire l’Eurolegue significa andare in campo adesso e le condizioni non ci sono, penso ad allenamenti, viaggi, sicurezza.In ogni paese la situazione è diversa, ognuno ha le proprie leggi e sono coinvolte dieci nazioni differenti. Per questo, non sono ottimista su una ripresa”.

Su Delaney e il mercato: “Ci accostano a tanti nomi e se li considerassimo tutti avremmo già tre roster completi. Siamo ancora nella fase delle valutazioni”.