Paul Eboua è pronto per tornare a vestire la maglia della Carpegna Prosciutto Pesaro

In questi ultimi giorni, ha preso sempre più piede l’opzione del gradito ritorno del 21enne Paul Eboua in riva all’Adriatico. Nella stagione appena terminata ai Long Island Nets, squadra di G-league affiliata ai Brooklyn Nets, il giovane camerunense ha collezionato quasi 3 punti ed altrettanti rimbalzi in appena 12 minuti di gioco di media nelle 10 partite dispuntate; nonostante ciò, la fisicità che Eboua porterebbe alla Carpegna Prosciutto Pesaro, è quella che più manca alla squadra.

Sembra quindi tutto pronto per il ritorno del giocatore in maglia Pesaro: la Gazzetta dello Sport riporta addirittura che il contratto sarebbe già stato firmato fino alla fine della stagione 2021-2022, mentre il Resto del Carlino locale segnala che la risposta arriverà non prima della prossima settimana, in attesa che vengano sbrigate anche le pratiche per il visto lavorativo del giocatore, dal momento che fino alla stagione scorsa, il visto in suo possesso era solo di carattere scolastico.