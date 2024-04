Per il “World Earth Day” arriva la maglia speciale indossata da Pistoia

Lunedì 22 aprile si celebra il “World Earth Day”, ovvero la Giornata Mondiale di sensibilizzazione sui temi legati alla salvaguardia del pianeta. A.S. Estra Pistoia Basket 2000, nell’ambito delle attività già sviluppate durante l’anno in tema di sostenibilità con il progetto “Insieme per il Sociale”, darà il suo contributo con una divisa “Special Edition”. Questa maglia ufficiale, innovativa e coinvolgente per il suo stile e il disegno che viene rappresentato sopra la stessa, sarà indossata in due occasioni: nel turno casalingo al “PalaCarrara” con Brindisi (21 aprile) e in quello in trasferta a Trento (28 aprile).

Una divisa “Special Edition”, presentata questa mattina in una apposita conferenza stampa nell’auditorium dell’Antico Palazzo dei Vescovi in piazza Duomo, che è l’apice di un percorso che mette insieme sport e cultura cittadina, grazie alla collaborazione di Fondazione Pistoia Musei, con una visione che si apre al territorio toscano e non solo. La maglia è stata ideata attraverso un concorso tra gli studenti del Liceo Artistico “Policarpo Petrocchi” di Pistoia che ha visto come vincitore Matthias Mariotti. Nello specifico, il progetto “Pistoia Green Basket Town” ha riguardato le III-IV-V classi del corso di “Grafica e discipline pittoriche” del Liceo, supportati – grazie al partner del Club Giorgio Tesi Group – nel loro processo creativo dall’artista Jonathan Calugi. A dare un taglio internazionale al progetto ci ha pensato Gonzaga University che ha sviluppato un “Case Study” relativo alla divisa.

E, proprio pochi minuti prima di togliere il velo alla nuova maglia, è arrivata la lettera di apprezzamento dell’iniziativa da parte del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica – onorevole Gilberto Pichetto Fratin – che ha messo in evidenza l’importanza del messaggio lanciato da questa maglia per la difesa dell’ambiente e l’impegno per l’inclusione sociale. Dopo la vicinanza dimostrata in occasione degli eventi organizzati dall’As Pistoia Basket 2000 in occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, si tratta del secondo membro del Governo che si spende in prima persona al fianco di “Insieme per il sociale” visto che, precedentemente, c’era stata la visita del Ministro Alessandra Locatelli.

In apertura di conferenza stampa, il saluto da parte del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. «In questi anni il Pistoia Basket ci ha insegnato che è un azienda e come tale si comporta: è un messaggio che, spesso, non viene realizzato nel mondo dello sport e fra i tifosi – afferma il primo cittadino – perché si tende sempre a far prevalere i sogni sulla razionalità. Sappiamo bene come, in questi anni, ci sono stati momenti bui e difficili ma si è tornati ai grandi successi e la capacità aggregativa: quel che più conta, però, è l’etica aziendale per restituire alla comunità un qualcosa di importante per il sociale. Va avanti il lavoro della società con le istituzioni locali ed anche questo è un binario davvero fondamentale: complimenti a tutti quanti per il messaggio portato avanti con la cultura del verde».

«Quello che è stato presentato quest’oggi nella casa della “Fondazione Pistoia Musei” è un progetto

al quale teniamo molto – spiega l’advisor marketing e area sociale Andrea Di Nino – per noi è

fondamentale essere vicini al mondo delle scuole, all’imprenditoria che fa del “green” una vera e propria missione che ci sostiene e con una delle eccellenze culturali del territorio come i padroni di casa di questa conferenza stampa. La nostra prima squadra, sorpresa assoluta del campionato di LBA 2023/24 e già protagonista anche alla Final Eight di Coppa Italia, scenderà in campo per due match con questa divisa speciale e colgo l’occasione per ringraziare le società avversarie, ovvero Brindisi e Trento, che hanno accettato questo cambio in corsa con immediato slancio credendo anche loro nell’importanza del messaggio da lanciare a tutela della difesa dell’ambiente».

I bozzetti della divisa “Green” sono stati sottoposti per la valutazione e la selezione dell’elaborato vincitore alla commissione composta da rappresentanti del Liceo Petrocchi, di Fondazione Pistoia Musei, di Giorgio Tesi Group, di Macron e del Pistoia Basket.

«La partecipazione al progetto è una bella occasione di confronto – afferma Rita Gaeta, dirigente scolastico del Liceo artistico “Petrocchi” – oltre che una importante occasione immediatamente successiva al mio insediamento del settembre scorso. Non posso che ben menzionare la proposta progettuale della società sportiva, e ai partner Fondazione Musei di Pistoia, Giorgio Tesi Group e Macron, per far lavorare gli studenti, guidati dai loro insegnanti, su temi intrecciati al patrimonio artistico museale pistoiese (Arazzo Millefiori), il green , i valori del mondo dello sport e l’imprenditoria. Il livello artistico degli elaborati trasmessi alla Giuria ha dato ampia dimostrazione delle potenzialità artistiche degli studenti e delle competenze acquisite nel percorso di studio espresse in una dimensione progettuale di grande spessore e rilievo a livello nazionale.

La progettualità tra i giovani studenti di Pistoia, con l’apporto di Fondazione Pistoia Musei e dell’Università di Gonzaga che ha coinvolto gli specializzandi del corso di “Sport Marketing”, crea una sinergia senza precedenti nella storia del basket italiano. Il tutto condito da un video – diretto da Andrea Del Serra, che è stato presentato in conferenza stampa – con protagonisti i players del progetto “Pistoia Green Basket Town” nonché quattro giocatori di Estra Pistoia Basket in veste di attori».

Il disegno vincitore del concorso è ispirato all’Arazzo Millefiori, capolavoro dell’arte tessile esposto nel Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi e di proprietà della Chiesa Cattedrale. L’opera fiamminga del Cinquecento, che raffigura centinaia di specie botaniche e animali, ha dato lo spunto allo studente per legare, attraverso l’arte, lo sport con i temi al centro del “World Earth Day”.

Oltre a essere indossata in due partite che per A.S. Estra Pistoia Basket 2000 saranno decisive per l’accesso nella griglia playoff nel campionato LBA 2023/24, la maglia “Special Edition” sarà in vendita nel cuore della città. Infatti, da oggi la divisa sarà acquistabile esclusivamente nel bookshop dell’Antico Palazzo dei Vescovi, la sede di Fondazione Pistoia Musei che si affaccia su Piazza del Duomo.

Il costo della maglia è di 75 euro, quello dei pantaloncini singoli è di 60 euro, mentre l’intero completo sarà venduto al prezzo di 120 euro. L’intero ricavato sarà totalmente devoluto in beneficenza alla Casa Protetta delle Donne vittime di violenza di Pistoia, proseguendo quella sinergia che era già stata messa in atto con il club sportivo in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne del novembre scorso.

«Una maglia decisamente da vedere più che da descrivere – afferma Tommaso Righi, Area Manager di Macron intervenuto alla presentazione – sul fondo bianco della maglia, così come sui pantaloncini, è presente un intreccio di fiori, steli d’erba di diverse tonalità di verde, profili di uccelli e altri animali del bosco. Il motivo floreale è ripreso in bianco anche sulle bande verticali verdi presenti sui fianchi della maglia e degli shorts. Un disegno che si ispira a uno dei simboli culturali di Pistoia, ovvero l’Arazzo Millefiori. Un aspetto fondamentale è che la divisa è stata interamente realizzata da Macron in Eco Micromesh, ovvero tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata».

«Giorgio Tesi Group ha un legame forte e profondo con la propria terra – queste le parole di Fabrizio Tesi, legale rappresentante dell’azienda pistoiese – dove coltiva da sempre le piante che esprimono l’unicità e la bellezza tipiche di questo angolo di Toscana. Proprio per rafforzare questo rapporto l’azienda investe da 15 anni in importanti progetti di valorizzazione e di sostegno al territorio, alla cultura, al sociale con il lavoro della nostra Fondazione e ai giovani con il Progetto Giorgio Tesi Junior attivo dal 2016. Quello con il Pistoia Basket 2000, è un rapporto davvero particolare, un grande amore che dura ormai da 14 anni di cui 10 addirittura da Title Sponsor coronati dalle due promozioni in A1 e da tanti emozionanti successi sportivi. Tutto questo collaborando anche attivamente con enti e istituzioni, con l’obiettivo di rappresentare un virtuoso esempio da seguire e un punto di riferimento importante sia per la città che per il territorio che la

circonda».

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET