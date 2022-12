La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che in occasione della trasferta di Trento in programma oggi contro la Dolomiti Energia Trentino non sarà presente Dejan Kravic al quale è stata riscontrata una borsite al gomito destro. Assente anche Leonardo Totè per sindrome influenzale: il giocatore è risultato negativo al Covid-19.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro