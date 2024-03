Pesaro-Bologna, Sacchetti: “Serve un approccio diverso rispetto all’ultima partita”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 23^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Vitrifrigo Arena contro la Virtus Segafredo Bologna: palla a due alle 19:00 di domenica 17 marzo con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:40 di lunedì 18 marzo su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Mazzoni, Perciavalle e Quarta.

“Bamforth e Ford oggi dovrebbero tornare in piena forma dopo alcuni problemi avuti in settimana. Dobbiamo farci perdonare il secondo tempo della partita contro Trento, inaccettabile per una squadra che deve salvarsi. Serve un approccio diverso, ora ci attende la Virtus Bologna: gli stimoli extra vengono da sé, altrimenti significa non aver capito nulla di come si deve stare in campo. A Trento abbiamo fatto un grosso passo indietro rispetto alla vittoria contro Brescia, ora siamo chiamati a una sfida davvero stimolante per capire di che pasta siamo fatti. Ci sarà tantissimo pubblico dato che si tratta di una partita sempre molto sentita: dovremo mettere in campo orgoglio e cattiveria, cercando di dare sempre il massimo”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro