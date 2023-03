Pesaro-Brescia, Magro: “Solidità difensiva e fluidi in attacco. Loro molto dinamici”

Questa la presentazione della gara della Vitrifrigo Arena da parte di Alessandro Magro, coach della Germani: “A Pesaro ci aspetta una partita estremamente difficile e dall’enorme valore per quanto riguarda la classifica di Serie A. Noi abbiamo voglia di dare continuità alla buona prova casalinga con Trieste e, almeno dal punto di vista difensivo, a quella disputata contro il Lietkabelis. Sfideremo una squadra che conosciamo bene, che siamo riusciti a battere nella semifinale di Coppa Italia grazie a una prova estremamente solida, anche se sappiamo che a Pesaro le condizioni ambientali saranno diverse”.

“La Vuelle continua a essere il secondo miglior attacco del campionato – prosegue il coach di Pallacanestro Brescia -: a Varese, nonostante la sconfitta, ha segnato 99 punti e, con la spinta che arriverà dal pubblico presente nel loro palasport, sarà più difficile contenerli. In più, ha inserito Austin Daye, un giocatore dall’estremo talento offensivo che conosce molto bene il campionato italiano. Sappiamo che non dovrebbe essere della partita Charalampopoulos e questo potrebbe spingere coach Repesa a cambiare assetto, cercando ogni modo possibile per metterci in difficoltà”.

“Da parte nostra, dovremo ripartire dalla solidità difensiva che abbiamo dimostrato di aver recentemente recuperato, cercando di soffocare le loro fonti principali di gioco – conclude Magro -. In attacco, poi, dovremo essere in grado di giocare una pallacanestro più fluida, fatta di ribaltamenti di lato, di attacchi in transizione e di movimento di palla, sperando che Kenny Gabriel e Amedeo Della Valle possano essere della partita”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia