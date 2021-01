Pesaro-Brescia, Repesa: “Dobbiamo essere competitivi contro ogni avversario”

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si prepara a scendere sul parquet della Vitrifrigo Arena per il primo match ufficiale di questo 2021: domani, domenica 10 gennaio con palla a due alle 18:00, nella 15^ giornata di Serie A (ultima di andata) i biancorossi affronteranno la Germani Brescia. A dirigere la sfida saranno i signori Mazzoni, Borgioni e Perciavalle. Diretta streaming su Eurosport Player e radiocronaca diretta sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne).

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena Coach Jasmin Repesa ha presentato questa partita: “Questa settimana è andato tutto bene, sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto. Gerald Robinson si sta integrando e adattando bene. Affronteremo Brescia, una delle formazioni migliori del nostro campionato, costruita per vincere e fare un passo avanti rispetto alle scorse stagioni. Brescia ha un coach molto valido come lo sono anche i suoi giocatori. La classifica è molto corta al termine di questo girone di andata; noi dobbiamo pensare a partita per partita ma con l’obiettivo di essere sempre competitivi contro qualsiasi avversario”.

