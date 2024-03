Pesaro – Brescia, Sacchetti: “Il nostro pubblico merita una squadra che dia tutto”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 21^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet casalingo per la sfida contro la capolista Germani Brescia: palla a due alle 19:00 di domenica 3 marzo con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:40 di lunedì 4 marzo su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Paternicò, Bongiorni e Dori.

“Ci attende un match molto impegnativo e sarà necessario mettere in campo maggiore intensità rispetto a quanto fatto finora. Ci serve assaporare il gusto della vittoria, dando anche ciò che non è nelle nostre caratteristiche. In settimana nel ruolo di guardia è arrivato Wright-Foreman, quindi ora dobbiamo giocare al massimo, spendendo dei falli in più. È un realizzatore, guarda bene il canestro e ci può aiutare nel trovare dei tiri aperti ma non possiamo prescindere dalla cattiveria agonistica che tutti devono avere, ogni volta che si scende in campo. Dobbiamo far vedere che non siamo la brutta squadra vista nella sconfitta casalinga contro Brindisi, mentre a Scafati abbiamo sfiorato il successo; a Varese l’atteggiamento è stato buono, anche se a sprazzi. Con Brescia però servirà qualcosa in più, non concedendo delle cose facili a una squadra forte come la Germani. Il pubblico di Pesaro merita una squadra che dia tutto, per tutti i 40 minuti. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, senza fare calcoli”.

