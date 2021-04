In sala stampa Coach Jasmin Repesa ha commentato il match giocato contro i pugliesi: “Faccio i complimenti a Brindisi che sta giocando un basket di altissimo livello ed è arrivata qui con tanta fiducia dopo la vittoria ottenuta domenica contro Milano. Stasera ci hanno dato una grande lezione in termini di energia e intensità, non siamo riusciti a fare quello che volevamo. In questa seconda parte di stagione stiamo vivendo un grande calo, anche oggi qualcuno non ha risposto come mi aspettavo in termini di energia. Per me vincere o perdere non può essere la stessa cosa, in queste situazioni divento un ‘animale’ pericoloso. Torniamo in palestra per dare subito una risposta, chi non lo fa non merita di far parte di questa storica società”.

Queste le dichiarazioni in sala stampa di coach Alberto Morea a fine partita: “Guardando le statistiche finali abbiamo ottenuto ciò che volevamo, limitando le percentuali al tiro dei nostri avversari, letali quando prendono ritmo in attacco. Abbiamo concesso un po’ troppi rimbalzi offensivi, ma ci teniamo tutti gli aspetti positivi della serata. Siamo riusciti a suddividere bene minuti e responsabilità in campo nonostante il momento particolare che stiamo attraversando per via delle assenze. Importante il ritorno in campo di Harrison, speriamo che sia sulla via completa del recupero. Sappiamo bene che dobbiamo rimanere concentrati partita dopo partita, domenica si ritorna subito in campo“.

