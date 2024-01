Pesaro-Brindisi, Meo Sacchetti: “È il momento di essere più pungenti”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 18^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet casalingo per l’importante sfida salvezza contro l’Happy Casa Brindisi: palla a due alle 18:00 di domenica 28 gennaio con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 29 gennaio su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Begnis, Perciavalle, Dori.

“Arriviamo a questa sfida con due giocatori ‘nuovi’, Bamforth sta meglio e ha svolto degli allenamenti intensi, inoltre il neo arrivato McDuffie ci ha dato una bella mano. Tutti noi siamo consapevoli dell’importanza di questa partita, ora è il momento di essere più pungenti. Voglio vedere grinta e determinazione, a iniziare dai rimbalzi. Brindisi ha conquistato delle vittorie importanti contro la Virtus e Brescia. Domenica daremo tutto per regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi che ci sostengono sempre molto numerosi”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro