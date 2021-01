Pesaro-Cantù, Repesa: “Mi aspetto che tutti contribuiscano alla gara”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato il match casalingo della 17^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi sfidare l’Acqua San Bernardo Cantù: palla a due domani, domenica 24 gennaio alle 16 con diretta tv su Raisport + HD (canale 57 del digitale terrestre e 227 della piattaforma Sky), in streaming su RaiPlay ed Eurosport Player e radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne). A dirigere l’incontro saranno i signori Begnis, Bettini e Vita.

“La settimana di lavoro è andata abbastanza bene anche se abbiamo dovuto fare i conti con delle assenze. Tambone non sarà della partita, Delfino si è allenato bene negli ultimi due giorni. Andiamo avanti con positività per mettere in campo tanta grinta ed energia in ogni match.

Cantù può contare su sette stranieri, a iniziare da Gaines che è un giocatore di grande qualità, molto atletico e tecnico e che a Pesaro conosciamo bene”.

“Mi aspetto che tutti contribuiscano con la loro presenza – ha proseguito il Coach biancorosso – a Sassari i giovani hanno fatto bene ma conta il gruppo. I ragazzi devono essere pronti per rispondere in modo giusto sul campo, poi tutto il resto viene dopo. Gerald Robinson si sta integrando nel nostro sistema, a lui chiedo prima di tutto di aiutare in difesa e in playmaking”.

“Cantù si è sempre giocata fino alla fine le partite in cui ha affrontato le grandi squadre. Dovremo fare attenzione in particolare a Smith, Gaines e Johnson, ma senza sottovalutare gli altri”, ha concluso l’allenatore croato della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro