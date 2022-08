Pesaro, è iniziata la nuova stagione

Tanta determinazione e voglia di far bene: queste sono solo alcune delle certezze della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che da oggi si appresta ad affrontare un’altra stagione ricca di passione ed emozioni.

Molto entusiasmo come sempre nei confronti della formazione biancorossa anche da parte dei tifosi, presenti a Baia Flaminia per salutare volti noti e altri nuovi che formeranno parte del roster allenato da Coach Jasmin Repesa prima della partenza per il ritiro di Carpegna da oggi fino al 31 agosto. Roster al completo – tra cui anche il neo arrivato Dejan Kravic – eccetto capitan Carlos Delfino che raggiungerà la squadra una volta terminati gli impegni con la Nazionale argentina.

L’allenatore croato – alla sua seconda esperienza alla guida della squadra pesarese – si è detto molto fiducioso e motivato per questa nuovo capitolo con la Vuelle: “Ora l’obiettivo principale a partire da questo ritiro deve essere quello di creare un gruppo che sia solido, affidabile e che si diverta a giocare insieme. Abbiamo dato vita a una buona squadra formata da ottime persone ma solo con il duro lavoro da parte di tutti si riuscirà a creare un buon sistema di gioco”.

Il coach croato ha poi rivolto un messaggio a tutti i tifosi biancorossi: “Il pubblico di Pesaro deve essere il sesto uomo in campo, come già stato per tanti anni nella storia di questa società e città. I ragazzi dovranno lottare per questi colori, a loro chiedo di buttarsi su ogni pallone ricordando che nulla è impossibile e che i tifosi pesaresi hanno una grande conoscenza della pallacanestro”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro