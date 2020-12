Pesaro-Fortitudo, Repesa: “Voglio vedere una risposta da parte della mia squadra”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato l’anticipo dell’11^ giornata di Serie A che sabato 12 dicembre alle 20:30 vedrà impegnati i biancorossi sul parquet di casa per la sfida sempre sentita contro la Fortitudo Lavoropiù Bologna (arbitri: Rossi, Sardella, Valzani) con diretta TV su Eurosport 2 (canale 211 della piattaforma Sky), in streaming su Eurosport Player e con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne).

“È stata una settimana normale ma con più rabbia rispetto alle settimane precedenti non per il fatto di aver perso a Treviso ma per come abbiamo perso. Dopo la partita Massenat si è fermato ma non ha nulla di grave e stamattina ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Oggi per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo svolto un allenamento al completo. Ora affronteremo la Fortitudo che è reduce dal cambio di Coach. Hanno avuto dei problemi di infortuni come nel caso di Happ, Aradori e Fantinelli. Tutti ora vorranno dimostrare qualcosa. Possono vantare giocatori di altissimo livello come ad esempio Banks. Non sono partiti come volevano, ma non possiamo pensare alla Fortitudo come una squadra da ultimo posto. A Treviso non siamo stati competitivi e questo non va bene, abbiamo subito troppi punti”, ha detto l’allenatore dei biancorossi.

“Ho un grande rispetto per la Fortitudo – ha proseguito Coach Repesa – ci sono tanti motivi che hanno condizionato il suo inizio di stagione, tra cui anche l’assenza del pubblico e del PalaDozza. L’anno scorso in diverse occasioni sul finale hanno ribaltato l’inerzia della partita. I giocatori principali sono Aradori, Fantinelli e Happ. Sabato sera voglio vedere una risposta da parte della mia squadra”.

“Dopo la sconfitta di Treviso i ragazzi in settimana hanno risposto bene ma sabato sera avremo la ‘vera’ risposta. Serve attenzione e concentrazione. Domenica mattina a Treviso non ho visto queste cose e ho fermato l’allenamento prematch. Dopo quattro vittorie tutto l’ambiente si è un po’ rilassato mentalmente. Non lo dico per accusare qualcuno ma perché voglio bene a tutti”, ha aggiunto l’allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

“Nulla arriva da solo: dobbiamo lavorare, competere e darci dentro con tanta grinta ed energia. La Virtus Roma si è ritirata dal campionato: la famiglia Toti ha dedicato tanti soldi, amore e passione ma ci sono periodi in cui molte cose non funzionano. Nessuno li ha aiutati, peccato per una piazza storica come la Capitale vedere una fine del genere. Si tratta di un dispiacere per tutto il nostro movimento”, ha concluso Coach Repesa.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro