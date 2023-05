Pesaro-Milano, quarti gara 3: la presentazione del vice coach pesarese Bruno Savignani

Il vicecoach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Bruno Savignani presenta il match valido per Gara 3 dei quarti di finale playoff che vedrà i biancorossi impegnati domani, giovedì 18 maggio alle 20:00 sul parquet della Vitrifrigo Arena contro l’EA7 Emporio Armani Milano (match trasmesso in diretta TV su Eurosport 1 – canale 210 Sky – e in streaming su Eleven Sports con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro – FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne, anche sui canali social di Radio Incontro in modalità audio-video con punteggio e in replica su TVRS – canale 13 del digitale terrestre – alle 22:00 di venerdì 19 maggio).

“Sappiamo bene cosa ci attende domani sera, ovvero una partita molto difficile contro una squadra di grande livello, come visto anche nei due match giocati a Milano. Noi dovremo cercare di pareggiare l’intensità e l’aggressività dei nostri avversari per provare a competere senza concedere loro canestri facili e limitando le palle perse. Il pubblico sarà il sesto uomo in campo, ci attendiamo tanti tifosi pronti a sostenerci per aiutarci a limitare Milano. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci per Gara 3 ma abbiamo lavorato bene, a iniziare dal punto di vista tattico per colmare il gap emerso nelle prime due partite”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Pesaro, 17/05/2023