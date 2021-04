Nella sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato il match della 29^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi tornare sul parquet casalingo per la sfida contro l‘A|x Armani Exchange Milano: palla a due alle 12:00 di domani, domenica 25 aprile, con diretta streaming su Eurosport Player, social media cronaca disponibile sulla pagina ufficiale Facebook della VL, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:50 di martedì 27 aprile su San Marino RTV (canale 73 del digitale terrestre, 573 in HD e 520 della piattaforma Sky). A dirigere l’incontro saranno i signori Attard, Sardella e Borgo.

“Domani avremo a disposizione Cain che in settimana è tornato ad allenarsi. Sicuramente Tyler non ha recuperato al 100% ma ha una grande voglia di aiutare la squadra. Lo staff medico ha svolto un lavoro importante. La settimana in palestra è andata bene. Dobbiamo recuperare completamente Massenat che ancora non è al livello di forma in cui invece vorremmo vederlo. Dobbiamo continuare a inserire Eboua nel nostro sistema di gioco e riprendere fiducia. Abbiamo lavorato su degli aspetti tattici, in preparazione alla gara di domani abbiamo visto i due match di Eurolega giocati e vinti da Milano contro il Bayern Monaco”.

“Per noi è importante essere realisti – ha proseguito il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – ci sono motivi oggettivi per cui ci troviamo in questa situazione, li abbiamo analizzati e non possiamo ripetere gli stessi errori. Delfino dopo le Final Eight non ha quasi giocato, poi c’è stata la partenza di Gerald Robinson, senza dimenticare l’infortunio di Massenat e anche la positività di Justin Robinson. Queste cose succedono, vorrei essere ottimista, i ragazzi lavorano molto bene. Abbiamo avuto un calendario molto impegnativo. Senza tutti i problemi che abbiamo affrontato ora avremmo probabilmente una o due vittorie in più. Siamo già salvi, sarebbe bellissimo vincere domani”, ha evidenziato l’allenatore croato dei biancorossi.

“A Milano nel match di andata è stata una partita tiratissima in cui abbiamo anche sfiorato il successo. Troveremo una squadra come sempre molto concentrata e che può disporre di un roster molto lungo. Ora – dopo i problemi dell’ultimo periodo – dobbiamo reagire, soprattutto per il nostro orgoglio”, ha concluso Coach Repesa.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro