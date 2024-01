Pesaro-Milano, Sacchetti: “Questa è stata una settimana impegnativa”

Presso Casa VL il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 17^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet casalingo per la sempre sentita sfida contro l’EA7 Emporio Armani Milano: palla a due alle 18:30 di domenica 21 gennaio con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 22 gennaio su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Mazzoni, Bongiorni, Borgo.

“Questa è stata una settimana impegnativa, nella quale abbiamo cercato di migliorare le condizioni fisiche per poi finalizzare il nostro gioco. Puntiamo a reintegrare Bamforth, pur non sapendo cosa potrà darci dato che non vogliamo correre rischi e forzare. La risposta dei ragazzi è stata importante, servirà il massimo impegno, dando tutto quello che abbiamo. In settimana siamo andati alla ricerca di maggiore velocità a tutto campo, cercando di correre di più rispetto a prima. Alcuni giocatori devono ritrovare sicurezza in se stessi. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, avendo l’atteggiamento giusto e senza preoccuparci del match di Milano impegnata in Eurolega a Valencia poche ore prima della gara in programma qui a Pesaro”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro