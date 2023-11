Pesaro-Napoli, Buscaglia: “Ci siamo preparati bene, vogliamo vincere la prima in casa”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match della 6^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Vitrifrigo Arena per la sfida contro la GeVi Napoli: palla a due alle 20:30 di domani, sabato 4 novembre con diretta TV su Eurosport 2 (canale 211 Sky), diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 6 novembre su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Begnis, Bongiorni e Lucotti.

“In settimana ci siamo preparati bene, cercando di fare sempre meglio anche perché affronteremo Napoli che è una squadra ben organizzata e ben messa in campo. Vogliamo vincere per la prima volta in casa. La GeVi sta facendo ottime cose, presenta un’identità precisa su entrambi i lati del campo. Ho condiviso con coach Milicic delle giornate a Eurobasket, ha le idee chiare su ciò che deve fare. Dovremo essere solidi e precisi, ora abbiamo con noi anche Egidijus Mockevicius che è molto entusiasta di essere tornato a Pesaro. Napoli ha talento ed esperienza, grazie a giocatori che si conoscono già e che sono pericolosi su più ruoli. Servirà essere concentrati, di fronte avremo una formazione dalle gerarchie ben definite”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro