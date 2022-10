Pesaro-Napoli, Pentucci: “Avremo bisogno di energia per scatenare il nostro pubblico”

L’assistant coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Luca Pentucci presenta il match della 4^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati domani, domenica 23 ottobre alle 18:30 sul parquet della Vitrifrigo Arena per la sfida contro la GeVi Napoli (match trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro – FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne, anche sui canali social di Radio Incontro in modalità audio-video con punteggio e in replica su TVRS – canale 13 del digitale terrestre – alle 22 di lunedì 24 ottobre).

“Veniamo da una settimana di allenamenti molto intensi che sono stati molto utili anche per evitare di avere un approccio simile a quello visto contro Tortona. Affrontiamo Napoli che è una squadra ricca di talento e con sei stranieri di grandissima esperienza. Tutti gli esterni riescono a creare dei vantaggi dal palleggio sia per se stessi che per i compagni. Tra i lunghi c’è Jacorey Williams, giocatore molto verticale e atletico a cui dovremo fare grande attenzione. Da non sottovalutare nemmeno Zanotti, Zerini e Agravanis che sono dotati di un ottimo tiro da fuori. Servirà tanta energia e intensità anche per trascinare il pubblico, fondamentale sesto uomo in campo nella vittoria contro Venezia”.

La presentazione di Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Gevi Napoli con Luca Pentucci è disponibile in video a questo link.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro