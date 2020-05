Pesaro, parla Ario Costa: “Società in salute, ma budget non da A1”

La Carpegna Prosciutto VL Pesaro potrebbe decidere di autoretrocedersi, come ha lasciato intendere il presidente Ario Costa nella colonne de La Gazzetta dello Sport. Il numero uno della squadra marchigiana ha anche annunciato che Livio Proli sarà consulente per il restyling della società.

Ecco le sue parole:

“Non siamo in difficoltà, la società è in salute, a norma, ed è un nostro vanto, ma da persona seria e responsabile mi pongo il problema: vale la pena? Abbiamo fatto miracoli per otto stagioni, ai tifosi, alla città, agli sponsor vorremmo dare le soddisfazioni che si meritano. Meritavamo la retrocessione. Mi chiedo se non sia meglio fare un passo indietro e, con il budget a disposizione, che non è da Serie A, scendere in A­2 sperando che tutto cambi e l’economia riparta. C’è un mese di tempo e la decisione spetta al Consorzio. Tra i soci c’è chi ha già detto che ci sarà e chi è più titubante. Quello che spaventa è l’incertezza. Il nostro pubblico costituisce un terzo del budget. Che cosa metto in quello per la prossima stagione, se non si sa se, come e quando si giocherà a porte aperte?”