Pesaro, parla Calbini: “Gruppo molto affiatato, Coach Jasmin Repesa grande punto di riferimento”

Nona giornata di lavoro intenso per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro a Borgo Pace, località dell’entroterra da anni legata ai biancorossi che ospita la squadra in questa prima parte di ritiro. A fare il punto è il vicecoach Paolo Calbini: “Sta andando tutto bene, lavoriamo molto non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello atletico. Aspettiamo di inserire il neo arrivato Justin Robinson che inizierà ad allenarsi con il gruppo appena avremo l’ok dopo aver ricevuto i risultati del secondo tampone. Il gruppo è già molto affiatato, i ragazzi sono davvero professionali e hanno una grande voglia di impegnarsi. La figura di Coach Jasmin Repesa è fondamentale, ha tantissima esperienza e conosce tutto. È un punto di riferimento fondamentale per i giovani, per il loro presente e per il loro futuro”.

Tanto lavoro per i giocatori della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro agli ordini dello staff biancorosso: “Dal punto di vista atletico stiamo lavorando sul condizionamento e sulla forza con sedute di pesi. A livello tecnico alterniamo corse sul campo e alcune situazioni offensive, aspetto su cui abbiamo insistito molto in questa prima settimana. Da un paio di giorni Coach Repesa ha iniziato a concentrarsi su importanti regole difensive”.

Il ritiro è l’occasione giusta per rafforzare la costruzione del gruppo: “I ragazzi trascorrono insieme molto tempo fuori dal parquet. Giocano spesso a carte, li vedo divertirsi molto”, conclude ‘Calbo’.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro