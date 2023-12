Pesaro-Pistoia, Buscaglia: “Affrontiamo una squadra in forma”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match della 12^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet del PalaCarrara per la sfida contro la Estra Pistoia: palla a due alle 19:00 di domani, domenica 17 dicembre con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 18 dicembre su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Rossi, Perciavalle, Lucotti.

”Ci attende un match importante contro una squadra in forma, in fiducia e con una precisa identità; dobbiamo giocare per vincere, e cercando di migliorare la prestazione. Veniamo da un paio di partite giocate con dei momenti difficili. Abbiamo qualche aggiustamento grazie all’ingresso di Andrea Cinciarini che ci permetterà di sviluppare diversamente delle cose in campo; sarà necessario giocare con intensità e presenza, punti di crescita per noi fondamentali, e sempre di squadra”.

“Pistoia ha superato le difficoltà iniziali, acquisendo fiducia nei propri mezzi. L’Estra ha ritrovato dopo la pre-stagione un ottimo giocatore come Moore, molto intelligente, rapido, in grado di rendere al meglio e far rendere la squadra, in un contesto che ha giustamente anche l’entusiasmo della neopromossa. Con lui, Willis che è in grado di innescarsi, sta crescendo, senza dimenticare l’ultimo arrivato in ordine di tempo Blakes che apporta ulteriore profondità al roster toscano. Squadra equilibrata con un’anima italiana assolutamente sul pezzo. Dobbiamo dare soddisfazione a noi stessi, al nostro lavoro e molto ai nostri tifosi che ci sostengono sempre e che meritano di vedere una squadra concentrata per tutti i 40 minuti”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro