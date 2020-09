Pesaro, presentata la squadra in vista della nuova stagione

Nella splendida cornice di Villa Cattani Stuart di Trebbiantico di Pesaro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha incontrato chi fa parte della propria famiglia per un pomeriggio all’insegna della passione e dell’affetto nei confronti dei colori biancorossi. I dirigenti, la squadra e lo staff biancorosso sono pronti e motivati per la nuova stagione come dimostrato anche oggi pomeriggio nell’incontro con i propri consorziati, sponsor e tifosi, accorsi in gran numero.

Sono intervenuti il Presidente della VL Ario Costa, il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori e Andrea Beretta a nome della famiglia che anche in questa annata con il brand Prosciutto di Carpegna ha deciso di sostenere il club pesarese. Nell’incontro informale che ha visto la presenza anche del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dell’assessore allo Sport Mila Della Dora si è respirato grande entusiasmo.

Il Presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa ha commentato: “Sono molto emozionato, sta per partire la nostra ottava stagione. Ringraziamo tutti i nostri consorziati, abbiamo un grande entusiasmo. Quest’anno abbiamo però un grande valore aggiunto che è Coach Jasmin Repesa, il faro della nuova VL. Il nostro main sponsor e Andrea Beretta si meritano una medaglia d’oro. Prosciutto di Carpegna rappresenta il vertice.

Il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori ha aggiunto: “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno voluto fortemente restare nella massima serie. Abbiamo un Coach di grande qualità, la nostra società appena ieri sera è stata premiata con due ottime medaglie da parte della LegaBasket che sta festeggiando i suoi 50 anni dalla fondazione. Dobbiamo essere orgogliosi di far parte di questo glorioso club”.

Nel corso dell’incontro inoltre è stata svelata anche una delle tre canotte ufficiali che i ragazzi allenati da Coach Jasmin Repesa indosseranno nei match del campionato 2020/2021 che li vedranno impegnati nei parquet di tutta Italia per una nuova stagione al vertice del basket italiano.

Grande soddisfazione e motivazione anche nelle parole di Andrea Beretta: “Questa canotta rappresenta un regalo nei confronti della società e della città e ricorda un po’ quella indossata nella stagione 1987/1988 del primo scudetto in cui uno dei protagonisti era Walter Magnifico che siamo onorati di avere nel nostro staff. Buona stagione a tutti!”.

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha dichiarato: “Siamo qui, nello stesso luogo in cui tre mesi fa il Consorzio Pesaro Basket ha riflettuto per ore se continuare il percorso in serie A. Grazie alla famiglia Beretta, uno dei punti di riferimento nel settore dell’agroalimentare in tutta Europa. A Pesaro il tifo non ha eguali, è tornata la grande passione di un tempo e ci sono tutti i presupposti per fare un grande campionato. Le premesse per togliersi delle belle soddisfazioni non mancano”.

