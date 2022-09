Pesaro, presentati Dejan Kravic e Vasilis Charalampopoulos

Presso lo Spazio Conad di via Gagarin la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha presentato due dei suoi volti nuovi per questa stagione, Dejan Kravic e Vasilis Charalampopoulos.

Dejan ha detto: “Ringrazio davvero tanto la Vuelle che mi ha voluto qui a Pesaro e che ha creduto in me. Ci stiamo allenando molto duramente e si sta creando una bella alchimia tra noi giocatori. So che il campionato italiano è di grande livello, inoltre conoscere già coach Repesa per me è stato importante per decidere di indossare questi colori. Il nostro gruppo è composto da ottime persone, è un piacere farne parte e puntiamo a fare del nostro meglio”.

Vasilis ha espresso soddisfazione per questa esperienza in maglia biancorossa: “Sono felice di essere qui, spero di fare bene in questa stagione e credo che in tanti ci sosterranno con la loro passione. Ho già giocato nel campionato italiano, volevo restarci e quindi la Vuelle per me ha rappresentato la scelta ideale. Quest’anno punto a fare del mio meglio, sono convinto che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni tutti insieme. La squadra è formata da bravissime persone, questa è una base fondamentale per avere successo”.

Entusiasmo anche nelle parole del Brand Ambassador del club biancorosso Walter Magnifico che ha aggiunto: “Sono sicuro che quest’anno vivremo dei momenti felici in campo; in squadra si respira una grande sensazione di unità. Vogliamo far bene davanti ai nostri tifosi, li aspettiamo in tanti alla Vitrifrigo Arena. Siamo felici di avere Dejan e Vasilis con noi”.

Pesaro, 14/09/2022