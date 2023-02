Pesaro-Reggio Emilia, Sakota: “Serve continuità per tutti i 40 minuti”

Coach Dragan Sakota ha così presentato il match alla vigilia: “Il calendario asimmetrico, come già successo con Milano, ci mette nuovamente alla prova contro Pesaro a poche settimane dalla sfida d’andata. Sono certo che sia noi che la Carpegna Prosciutto cercheremo di far tesoro della partita di fine dicembre per affrontare questo incontro con i giusti aggiustamenti tattici. Se loro sicuramente vorranno riscattare la sconfitta subita, anche noi vogliamo a tutti i costi reagire dalla battuta d’arresto di Brindisi, dove in tre minuti abbiamo vanificato tutto ciò che di buono avevamo costruito nei precedenti trenta. L’obiettivo è essere più costanti, solidi e continui dal primo minuto fino alla sirena finale”