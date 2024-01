Pesaro – Sassari, Buscaglia: “Abbiamo un gran desiderio di vincere”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match della 15^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet casalingo per la sfida contro il Banco di Sardegna Sassari: palla a due alle 16:30 di domani, domenica 7 gennaio con diretta TV su Eurosport 2 (canale 211 Sky), in streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 8 gennaio su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Attard, Bartoli, Valzani.

“Ci attende un match molto importante; la settimana in palestra è andata bene, abbiamo recuperato gli influenzati e lavorato con intensità e attenzione. Abbiamo un gran desiderio di vincere, per noi e per tutti, lottando insieme per 40 minuti, consapevoli che di fronte abbiamo una squadra che ha alzato il livello”.

“Sassari ha inserito Jefferson, un play rapido, con punti nelle mani e con caratteristiche di gioco a loro utili. Ciò è andato a ulteriore beneficio ad altri già di indiscusse qualità come Tyree, Kruslin e Gentile, oltre al rientro di Diop che porta energia ruolo e fisicità. Senza dimenticare un ottimo equilibratore come Charalampopoulos. La squadra di coach Bucchi ha qualità e riferimenti di gioco, noi dovremo essere concentrati sulle loro caratteristiche e sul loro sistema, attenti in difesa e lottare a rimbalzo, cercando di trarre un buon equilibrio anche dall’attacco”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro