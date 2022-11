Pesaro-Sassari, la presentazione del match nelle parole di Jones e Bucchi

Questa mattina, nella Club House di via Nenni, coach Piero Bucchi e Jamal Jones hanno presentato la sfida in programma domenica alle 18:30 contro Pesaro: la squadra di coach Repesa arriva dalla vittoria a Brindisi.

Ad aprire le danze è Jamal Jones che domenica scorsa, contro Scafati, ha messo a referto l’high stagionale in campionato LBA: “Contro Scafati abbiamo conquistato una bella vittoria di squadra, condividendo bene la palla e lavorando bene come team, sintomo che stiamo andando nella giusta direzione. Questo è molto importante perché stiamo costruendo la nostra chimica: giorno dopo giorno possiamo crescere per diventare più solidi ed efficaci”.

Occhi puntati sulla sfida con VL Pesaro: “Andiamo ad affrontare una squadra tosta, che segna tanto e quindi la chiave sarà la difesa. Dovremo essere bravi ad arrivare focalizzati e preparati, consapevoli che dovremo contenere l’avversario e tutto partirà dalla difesa”.

Per Jamal il cammino è in ascesa, dopo un inizio di stagione difficile condizionato dall’infortunio che lo ha tenuto ai box durante la preparazione: “Sto iniziando a incidere su entrambi i lati del campo, come sapete ho iniziato la stagione con qualche problemino e questo non mi ha permesso di essere subito al massimo della forma: ma non penso sia importante l’aspetto individuale, è fondamentale che lavoriamo e cresciamo come squadra. Questa è la chiave per andare avanti e vincere il più possibile”.

L’obiettivo è chiaro: “Non guardo la classifica. L’obiettivo è quello di chiudere a metà stagione tra le prime otto in campionato, sono convinto che questo gruppo possa ambire alle Final Eight per competere con chi sta più in alto”.

Il bilancio dei primi mesi in Sardegna è più che positivo: “Sono contento di essere qui, l’isola è molto tranquilla e dopo l’esperienza di Istanbul ne sono felice, sicuramente c’è meno traffico! Il pubblico è meraviglioso, i nostri tifosi sono molto appassionati e non ci fanno mai mancare il loro supporto: noi ci vogliamo conquistare ogni giorno questo affetto ripagandoli con buoni risultati”.

Anche coach Piero Bucchi analizza il momento della squadra dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa: “La squadra ha beneficiato della vittoria contro Scafati per scrollarsi addosso tensioni e tossine: come ho detto nel post gara è stata una partita giocata con energia, con una buona voglia di stare insieme, passarsi la palla e difendere. La squadra è stata molto compatta ed è un segnale importante. Abbiamo cambiato faccia, l’inserimento di Deshawn Stephens ha portato positività ed energia e il gruppo si è mosso con spirito e condivisione. Le energie di questa vittoria si sono proiettati nei buoni allenamenti di questa settimana e adesso ci prepariamo alla sfida contro Pesaro: sono molto sereno perché vedo buona intensità. Ora dobbiamo essere bravi a trasferire in partita ciò che facciamo bene in settimana”.

Contro la Vuelle la chiave è l’aspetto difensivo: “Dobbiamo fare una partita difensiva molto solida, al di là delle individualità di Pesaro. Credo che la loro pericolosità sia nella chimica che hanno trovato molto in fretta, è una squadra che ha grande coesione, con giocatori di talento che lavorano al servizio della squadra”.

Sorvegliato speciale Abdur-Rahkman: “Attualmente è il miglior realizzatore del campionato e sta collezionando numeri incredibile ma ribadisco che la loro coesione è la forza principale motivo per cui dobbiamo fare una buona difesa di squadra al di là delle qualità dei singoli”.

Situazione infermeria? “A breve ci sarà l’inserimento di Chris Dowe, quindi cambieremo faccia un’altra volta dall’inizio della stagione. Credo che nella partita di domenica contro Scafati si sia vista una buona Dinamo ma non possiamo accontentarci: sono molto contento del rientro di Kaspar Treier, che ci permette di far rifiatare Bendzius. Dobbiamo essere bravi e camaleontici perché gli infortuni ci hanno penalizzato parecchio ma sono molto contento dello spirito con cui abbiamo affrontato le problematiche”.

Sassari, 25 novembre 2022

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna