Pesaro – Sassari, la sala stampa: le parole di Sacco e Pozzecco

Coach Giancarlo Sacco in sala stampa commenta il match: “La differenza di valori, di talento e di esperienza tra noi e Sassari anche stasera è stata evidente; abbiamo provato a giocarcela mettendo in campo energia come avevo chiesto ai ragazzi. Vogliamo mantenere vive le nostre possibilità di salvezza, tra due settimane ci riproveremo con la Virtus Bologna anche se si tratta di squadre di un livello superiore rispetto a noi. Dobbiamo arrivare pronti a giocare invece quei match che sono alla nostra portata. Il gruppo sta crescendo e migliorando ma tutto deve partire dall’energia e dallo spirito che la VL e il suo pubblico meritano”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Queste invece le parole del coach ospite Gianmarco Pozzecco: “Mi ha fatto estremamente piacere rivedere Giancarlo Sacco, mi ha allenato quando ero a Varese in un periodo un po’ strano della mia vita cestistica, è una persona che ho sempre rispettato, forse non avendomi allenato nel mio momento migliore non sono riuscito a gratificarlo e a dargli ciò che si merita, è un ottimo allenatore e una brava persona e questo per me vale tanto. Devo fargli i complimenti perché oggi abbiamo giocato contro una squadra viva e non è sicuramente facile, in una situazione del genere, tenere i ragazzi su di morale come sta facendo lui. Faccio i complimenti a lui e alla sua squadra perché secondo me oggi, al di là del risultato finale secondo me un po’ bugiardo, giocare contro i miei ragazzi non era facile. Non è presunzione ma la partita io la vedo così, ci sono grandi meriti nostri e pochi demeriti di Pesaro. Loro hanno provato a giocare e sono rimasti in partita con grande spirito di sacrificio, giocando con grande veemenza a rimbalzo d’attacco però alla lunga la nostra capacità di giocare insieme e passarci la palla ha fatto la differenza. Per quanto riguarda la mia squadra io sono uno spettatore come voi, godo nel vedere questi ragazzi, penso sia oggettivamente bello vederli, sia giornalisti che pubblico qui a Pesaro sono molto competenti e penso abbiano tutti apprezzato il nostro modo di giocare. Ringrazio infine il pubblico di Pesaro, sempre molto carino e affettuoso nei miei confronti, è una città in cui non ho mai giocato ma nonostante questo sono sempre stato accolto molto bene”.

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna