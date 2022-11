Pesaro-Sassari, Savignani: “Partita impegnativa, ma abbiamo il pubblico dalla nostra”

Il vicecoach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Bruno Savignani presenta il match che nella 8^ giornata di Serie A vedrà i biancorossi impegnati domani, domenica 27 novembre alle 18:30 sul parquet della Vitrifrigo Arena per la sfida casalinga contro il Banco di Sardegna Sassari (match trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro – FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne, anche sui canali social di Radio Incontro in modalità audio-video con punteggio e in replica su TVRS – canale 13 del digitale terrestre – alle 22 di lunedì 28 novembre).

“Ci attende una sfida contro una squadra dotata di grande esperienza, la migliore del campionato in termini di assist. Dovremo essere bravi a limitarli nel loro gioco, considerando che hanno a disposizione tiratori molto pericolosi. Sarà necessario occupare bene gli spazi a livello difensivo, puntando a fare dei passi avanti in difesa per cercare di imprimere il nostro ritmo. Sarà una partita impegnativa ma senza dubbio il pubblico sarà il sesto uomo in quella che si preannuncia una domenica importante per tutti noi”.

La presentazione di Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Banco di Sardegna Sassari con Bruno Savignani è disponibile in video a questo link.

