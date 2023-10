Pesaro-Scafati, Buscaglia: “Ci piacerebbe dare continuità” 

Presso Casa VL il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match della 4^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Vitrifrigo Arena per la sfida contro la Givova Scafati: palla a due alle 18:30 di domani, domenica 22 ottobre con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:40 di lunedì 23 ottobre su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Borgioni, Borgo e Pepponi.

“Abbiamo lavorato bene in settimana in vista di questa partita importante e delicata; ci piacerebbe dare continuità alla vittoria conquistata a Brindisi. Servirà una partita attenta e precisa. La settimana è stata proficua, con tanto impegno da parte dei ragazzi e dello staff. Affronteremo una squadra ben costruita e con dei riferimenti importanti come Logan e Robinson, senza dimenticare un giocatore di primo livello che risponde al nome di Alessandro Gentile, dotato di un ottimo palleggio e che riesce a costruirsi dei bei vantaggi; dovremo essere attenti nelle nostre scelte e molto concentrati. A Brindisi abbiamo assaporato il gusto della vittoria; pian piano stiamo acquisendo consistenza, consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per fare dei miglioramenti. Da Schilling mi aspetto quanto fatto a Brindisi, eccetto per i cinque falli: ci dà una bella mano in fase difensiva, mentre in attacco fa un po’ più di fatica. Ai tifosi che sono incerti se venire o meno domani dico soltanto che tutti – squadra, staff e pubblico – siamo ‘in missione’. Oggi si passeggia e domani si viene al palazzo a tifare”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro