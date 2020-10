Pesaro, scatta la caccia al biglietto: 200 quelli disponibili

Conseguentemente al DPCM del 13 ottobre scorso, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che in occasione della partita di sabato 17 ottobre i posti disponibili saranno 200.

Contrariamente a quanto auspicato dalla società, dunque, solo 200 persone potranno assistere alla gara contro Trento.

I tagliandi saranno a disposizione dei tifosi che potranno acquistarli a partire da oggi, VENERDI’ 16 OTTOBRE DALLE ORE 15:00 e fino a SABATO 17 OTTOBRE ALLE ORE 19:00, esclusivamente ONLINE, come disposto da Decreto, sul sito victorialibertaspesaro.vivaticket.it.

Per questa gara anche consorziati, sponsor e dirigenti, per dimostrare concretamente l’appoggio alla società in un momento complesso come questo, acquisteranno il biglietto, il cui prezzo, nell’unico settore disponibile (parterre) è stato fissato in Euro 50,00.

La società ringrazia anticipatamente quanti vorranno essere alla Vitrifrigo Arena a tifare Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro