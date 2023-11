Pesaro – Tortona: le parole di Buscaglia

Presso Casa VL il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match della 7^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Vitrifrigo Arena per la sfida contro la Bertram Derthona Tortona: palla a due alle 18:15 di domani, domenica 12 novembre con diretta TV su DMAX (canale 52 Digitale Terrestre e 170 Sky), diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 13 novembre su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Giovannetti, Perciavalle e Capotorto.

“Arriviamo a questo match dopo una partita non bella: dobbiamo tornare ad avere consistenza e durezza, per farcela saranno necessarie grande determinazione e concentrazione. In settimana abbiamo lavorato molto e duramente. Tortona è squadra profonda e con dei ruoli completi, allenata da un ottimo coach come il mio amico Marco Ramondino. Mockevicius ha lavorato bene, sta trovando feeling con i compagni di squadra. Nella Bertram mancheranno Zerini, Tavernelli e Obasohan, giocatori importanti ma noi dobbiamo pensare a fare le nostre cose. Serve un approccio al match migliore e maggiore responsabilità da parte di tutti, dobbiamo lavorare di squadra”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro