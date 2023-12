Pesaro-Trento, Buscaglia: “Serve un riscatto, dobbiamo farlo per i nostri tifosi che devono vedere orgoglio”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match dell’11^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet casalingo per la sfida contro la Dolomiti Energia Trentino: palla a due alle 18:30 di domenica 10 dicembre con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 11 dicembre su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Attard, Nicolini e Gonella.

“Questa è una partita molto importante, dobbiamo entrare in campo con la faccia e la rabbia sportiva di chi sa bene che brutta sconfitta è stata quella di Reggio Emilia. Che ancora dà fastidio. Serve un riscatto, dobbiamo farlo per i nostri tifosi che devono vedere orgoglio, per noi e il lavoro, per tutto! Affrontiamo una delle squadre secondo me migliori del campionato, avremo a disposizione Quincy Ford. Dobbiamo essere consistenti per tutti i 40 minuti, bisogna essere capaci di giocare anche momenti brutti. Trento gioca in contropiede, ha ottime qualità nell’uno contro uno, gioca a metà campo, condivide il pallone, è presente a rimbalzo: sarà un match intenso contro una squadra che sta giocando bene. Noi però dobbiamo lottare, continuare a cercare i passi di continuità di cui abbiamo bisogno e che servono”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro