Pesaro-Trento, Grazulis e Dusmet: “Compattezza ed energia le chiavi necessarie”

L’ala lettone e l’assistant coach della Dolomiti Energia Trentino presentano l’impegnativo e fondamentale match di domenica a Pesaro: alla Vitrifrigo Arena palla a due alle 19.00, diretta ELEVEN Sports

Carpegna Prosciutto Pesaro (12-11) vs. Dolomiti Energia Trentino (11-12)

24a giornata LBA Serie A UnipolSai | Vitrifrigo Arena, Pesaro

Domenica 2 aprile 2023 | ore 19.00 | ELEVEN Sports

ANDREJS GRAZULIS (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Domenica a Pesaro ci aspetta una partita importante, almeno tanto quanto le ultime di campionato che ci siamo lasciati alle spalle perché a maggior ragione con l’equilibrio di quest’anno ogni vittoria e ogni sconfitta hanno un peso specifico altissimo. Pesaro ha un sistema di gioco che esalta il talento dei singoli, sicuramente Abdur-Rahkman è uno dei giocatori più pericolosi a livello offensivo ma ogni giocatore può essere decisivo con il suo contributo e Austin Daye è sicuramente un innesto di grande valore. La cosa più importante per noi sarà entrare in campo con la giusta mentalità e giocare insieme: quest’anno tante volte abbiamo saputo produrre grandi prestazioni contro grandi avversari, ma siamo anche incappati in passaggi a vuoto come quello di domenica scorsa contro Napoli che non vogliamo più ripetere. Questo è il momento della stagione in cui le parole non servono, contano i fatti. La vittoria sullo Slask Wroclaw? Il match non era importante dal punto di vista della classifica del girone di EuroCup, ma era importante per noi e credo ci abbia dato buone sensazioni e un po’ di morale in vista di questo rush finale di campionato».

DAVIDE DUSMET (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «La VL è una squadra che tira bene da tre punti, che gioca duro, che di fronte al proprio pubblico ha grande energia ed entusiasmo: per competere domenica abbiamo bisogno di pareggiare quel tipo di intensità e mostrare il nostro vero volto. Contro Napoli abbiamo pagato la nostra incapacità di essere costanti e compatti per 40 minuti, contro Pesaro dovremo fare meglio ed avere la capacità, con la nostra difesa, di rompere il loro ritmo offensivo. Ci mancano sette partite al termine della regular season, vogliamo vivere ogni match al massimo delle nostre possibilità per completare nel migliore dei modi la nostra stagione».

UFF.STAMPA AQUILA BASKET