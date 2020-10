Pesaro-Trento, la sala stampa: le parole di Repesa

Coach Jasmin Repesa commenta il match giocato contro i trentini: “È stata la peggior partita da quando sono l’allenatore di questa squadra. La fisicità e l’atletismo di Trento non ci hanno permesso di giocare bene, la vittoria è tutta merito loro. Ci hanno tenuti lontano da canestro. I miei ragazzi hanno lottato fino in fondo, sono un po’ arrabbiato perché abbiamo commesso degli errori banali su alcuni aspetti su cui avevamo posto la nostra attenzione nel corso della settimana. Abbiamo commesso dei falli stupidi quando eravamo in bonus. Abbiamo tentato troppi tiri da tre, troppo forzati”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro