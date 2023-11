Pesaro-Treviso, Buscaglia: “Necessario fare meglio a rimbalzo e avere una maggiore continuità, soprattutto difensiva”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match della 9^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet di casa per la sfida contro la Nutribullet Treviso: palla a due alle 19:00 di domenica 26 novembre con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:40 di lunedì 27 novembre su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Lanzarini, Valzani e Noce.

“Veniamo da una settimana intensa e dura in palestra dopo la sconfitta di Cremona. Abbiamo lavorato su noi stessi e su Treviso che presenterà due novità importanti nel proprio roster, l’ex Justin Robinson e l’ala Olisevicius che portano esperienza, capacità e novità. In settimana abbiamo sentito il sostegno di molti tifosi e questo per noi è veramente molto importante, e motivo per fare meglio, a partire da una presenza e un atteggiamento diversi rispetto a quelli visti a Cremona. Dovremo lavorare sulle loro caratteristiche, capire quando correre e quando avere necessità di giocare la palla, tutto in maniera consistente. È necessario fare meglio a rimbalzo, avere una maggiore continuità, soprattutto difensiva, e questo deve nascere da solidità e compattezza, dalle quali non possiamo prescindere“.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro