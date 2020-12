Pesaro – Trieste, Repesa: “Abbiamo perso Massenat ma dobbiamo andare avanti con fiducia”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato il match casalingo della 13^ giornata di Serie A che vedrà impegnati i biancorossi contro l’Allianz Pallacanestro Trieste con palla a due alle 16:00 di domenica 27 dicembre (arbitri: Borgo, Martolini e Belfiore. Diretta streaming su Eurosport Player e radiocronaca diretta sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro – FM 91.9 per Pesaro e 103 per Urbino e zone interne).

“Veniamo da una settimana molto positiva di allenamenti, i ragazzi sono sempre stati molto concentrati. Saremo per diverso tempo senza Massenat, Frantz era stato due settimane fuori e a causa del Coronavirus aveva perso la sua forma prima di scavigliarsi. Mi dispiace tanto, è un ottimo ragazzo e un giocatore per noi davvero importante ma dobbiamo essere bravi ad andare avanti con fiducia e ottimismo nonostante il suo infortunio”.

“Abbiamo avuto tanto tempo per preparare bene questa partita – ha proseguito Coach Repesa – Abbiamo passato un bel Natale, ne approfitto per fare gli auguri anche ai nostri tifosi. Domani affronteremo Trieste che è stata ferma per più di un mese a causa del Covid e ora sta giocando ogni tre giorni. Arriverà a Pesaro in uno stato di forma buono, si tratta di una squadra profonda e di grande qualità. Al momento il mio bilancio di questo campionato rispecchia le aspettative: il torneo è molto equilibrato, ci sono 4-5 squadre di fascia superiore e poi tutte le altre si giocano le posizioni che restano”.

“Sarà molto importante la forma, noi dopo il Covid abbiamo pagato un calo di energie contro Treviso e Fortitudo Bologna ma ci siamo ripresi subito bene come visto a Brindisi e anche in questa settimana di allenamenti in vista del match di domani pomeriggio”, ha concluso il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro