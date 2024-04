Pesaro – Vanoli Cremona, Cavina: “Dovremo essere perfetti in difesa”

Domenica 26 aprile alle 18:15 la Vanoli Cremona affronterà alla Vitrifrigo Arena la VL Pesaro nella 29ª giornata di Serie A LBA. Presso la sala stampa del PalaRadi, Coach Demis Cavina ha presentato la partita.

«Siamo super focalizzati sul presente. Lo dico perché ovviamente è stata una settimana dove si sono fatti tanti discorsi, ma il piacere di allenare questo gruppo è proprio che siamo rimasti focalizzati sulla prossima partita e soprattutto nel finire nel migliore dei modi questo campionato. Perché è vero che abbiamo centrato l’obiettivo, però la volontà è sempre quella di partenza, cioè di fare bene. Purtroppo abbiamo una situazione non ancora positiva: Nathan Adrian non si è allenato tutta la settimana e insieme al dottore e al preparatore si deciderà solo nella vigilia del match se e come riuscirà a prenderne parte. Ovviamente di Denegri lo sappiamo tutti e quindi siamo ancora in situazione di emergenza, però così come con Brescia sono certo che tireremo fuori tutti qualcosa in più proprio per sopperire a queste problematiche. Giochiamo contro una squadra che ha certamente grandissima qualità offensiva, capacità e voglia di correre con anche buon atletismo soprattutto negli esterni, anche se Love ha portato centimetri anche vicino canestro. Sappiamo benissimo che troveremo un ambiente carico, storicamente ma anche perché Pesaro è comunque in piena lotta per la salvezza, per cui dovremo essere perfetti in difesa e avere fin dall’inizio il nostro solito atteggiamento difensivo. Il controllo del ritmo è quindi fondamentale: anche in settimana abbiamo preparato qualcosa di nuovo vista la nostra situazione, ma penso che – soprattutto per le caratteristiche di Pesaro – sia molto importante quello che faremo a livello individuale, la difesa sull’uno contro uno, il fatto di non lasciarli correre e non permettere ai loro esterni di prendere rimbalzo d’attacco, perché hanno anche tanta fisicità»

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

