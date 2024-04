Pesaro – Vanoli Cremona, Sacchetti: “Dobbiamo pensare solo a noi stessi”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 29^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Vitrifrigo Arena contro la Vanoli Cremona: palla a due alle 18:15 di domenica 28 aprile con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:20 di lunedì 29 aprile su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Baldini, Quarta e Nicolini.

“Arriviamo a un match fondamentale che mette in palio due punti chiave: ultimo match davanti al nostro pubblico e spero con il giusto approccio da parte dei miei ragazzi. Noi dobbiamo pensare a noi, a fare il nostro lavoro e poi vedremo cosa accadrà sugli altri campi. Gli allenamenti sono andati con la solita intensità, senza dubbio l’Arena sarà piena di tifosi e noi dovremo meritarci tutti questi tifosi. Noi dovremo essere ancora più aggressivi e lavorare bene a rimbalzo. Tutti noi vogliamo salutare con una vittoria il pubblico di Pesaro. Totè non è ancora pronto per giocare, sta lavorando con il preparatore atletico e speriamo di riaverlo per la prossima e ultima partita. A Cremona ho buoni rapporti con tanti, sono stati anni molto belli”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro