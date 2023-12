Pesaro – Varese, coach Buscaglia: “Una partita molto importante per noi”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match della 13^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet casalingo per la sfida contro la Openjobmetis Varese: palla a due alle 20:30 di domani, sabato 23 dicembre con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 25 dicembre su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Begnis, Quarta, Pepponi.

“Questa è una partita molto importante, una partita che deve darci continuità di risultato e miglioramento dopo il successo conquistato a Pistoia. Domani dovremo giocare al massimo, perché vogliamo vincere. Sarà l’esordio per Cinciarini in casa, ma come lui tutti vogliono far bene, mentre Varese schiererà Mannion, un giocatore di grande talento e che ha la capacità di farsi trovare subito pronto. Noi siamo concentrati su questa gara, Varese è squadra che corre e che ha tanti punti nelle mani. È fondamentale crescere, vogliamo avere continuità di risultati. Dobbiamo partire dalla difesa che deve essere sempre presente e più costante; sarà importante anche muovere bene la palla”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro