Pesaro – Varese, Librizzi: «Servono ritmo ed intensità»

Le parole di Matteo Librizzi in vista di Carpegna Prosciutto Pesaro-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Veniamo dalla sfida casalinga persa contro la Virtus Bologna che è una eccellenza del nostro campionato e non solo; ciò nonostante sono felice di come abbiamo affrontato questa importante partita e di come siamo riusciti a lottare nonostante l’assenza di Justin Reyes, giocatore per noi fondamentale. Dobbiamo prendere i tanti spunti positivi emersi da questa sfida, sia in attacco che in difesa, e trasferirli nei prossimi match. A partire da quello di domenica contro Pesaro, squadra solida e forte, che quest’anno ha già dimostrato il suo valore anche con vittorie contro formazioni importanti. Inoltre, non sarà facile giocare in casa loro. Sarà una gara intensa e complicata dall’inizio che potremo portare a casa giocando il nostro basket con ritmo ed intensità».

Uff stampa Pallacanestro Openjobmetis Varese