Pesaro – Venezia, coach De Raffaele: “Per noi sia importante interrompere il loro ritmo”

“È una partita contro una squadra di qualità, che sta assolutamente dimostrando di valere i playoff, come testimonia la sua stagione, e che meritatamente ha acquisito un posto per le Final Eight. Un roster con giocatori esperti, ma anche giovani che si sono messi in evidenza, quindi grande merito a chi è riuscito a costruire questo roster. Pesaro ha tante armi e tante possibilità di far canestro in diversi modi e che gioca sempre a grande ritmo. Credo che per noi sia importante interrompere il loro ritmo, cosa che non ci è riuscita nella partita al Taliercio, e soprattutto affrontare dal punto di vista fisico una partita contro una squadra che, atleticamente, è molto presente a rimbalzo e su tutto il campo. A parte l’infortunio di Fotu, abbiamo registrato solo la gestione di Vidmar, un problema di Stone al solito ginocchio e un fastidio al piede per Cerella, cose che tuttavia non dovrebbero impedire loro di essere presenti”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia