Pesaro-Virtus Bologna, Repesa: “Dobbiamo ritrovare i nostri ritmi, la nostra fluidità e la coesione”

Presso la sala stampa della Vitrifrigo Arena il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Jasmin Repesa ha presentato l’anticipo della 23^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi tornare sul parquet casalingo per la sfida molto attesa contro la Virtus Segafredo Bologna: palla a due alle 20 di domani, sabato 20 marzo, con diretta TV su Eurosport 2 (canale 211 della piattaforma Sky), streaming su Eurosport Player, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:50 di martedì 23 marzo su San Marino RTV (canale 73 del digitale terrestre, 573 in HD e 520 della piattaforma Sky). A dirigere l’incontro saranno i signori Bartoli, Borgioni e Capotorto.

“Per me è stato molto difficile stare a casa a guardare tutto dall’esterno e pensare alla situazione che stiamo vivendo anche se ora sto molto meglio. Dopo un mese – ha evidenziato il coach dei biancorossi – ho ritrovato la squadra non uguale a prima, abbiamo fatto un’analisi approfondita e ora è necessario ripartire con grande entusiasmo. C’è stato un calo di tensione ma non solo, ne abbiamo parlato tra noi. Speriamo di ritrovare il prima possibile i nostri ritmi, la nostra fluidità e la coesione in difesa”.

“Dobbiamo essere positivi e partire da un ottimo lavoro in palestra, prima di tutto è necessario ritrovare la forma che ci ha caratterizzato fino alle Final Eight. Domani sera affronteremo la Virtus Bologna, una squadra molto forte. Prepariamo la partita come sempre, scenderemo in campo provando a giocare il nostro basket e poi vedremo come andrà a finire. Rispetto all’andata noi siamo cresciuti come sistema di gioco, ci sono stati periodi migliori e altri meno tra infortuni e positività al Covid ma ora siamo qui e dobbiamo ripartire. Ora guardiamo avanti, la Virtus con l’arrivo di Belinelli ha fatto capire definitivamente che punta ad arrivare in Eurolega”, ha concluso l’allenatore croato della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro