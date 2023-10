Pistoia-Brescia, Magro: “A Pistoia non abbiamo mai vinto, è tempo di cambiare questo trend”

Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa prepartita di Alessandro Magro, coach della Germani Brescia.

“Buonasera a tutti, è bello avvicinarsi a casa, non proprio a casa, ma in terra toscana, una regione che ama la pallacanestro – esordisce coach Magro. È sempre bello tornare in un campo storico come quello di Pistoia. È una neopromossa che ha dato battaglia nelle 3 partite disputate finora in campionato. A Varese hanno perso di un punto, mentre con Treviso gli è sfuggita di mano. Sono riusciti ad inserire Varnado, e credo non sia una gara da sottovalutare nonostante la classifica. Pistoia ovviamente ha bisogno di trovare i due punti e sarà una grande occasione davanti al proprio pubblico”.

Magro prosegue: “Pistoia è una squadra che recupera più di 11 palloni a partita, sono molto aggressivi sulle linee di passaggio. Carl Wheatle è un difensive stopper, e non solo lui ma tutta la squadra proverà a metterci in difficoltà, quindi noi dovremo essere disciplinati e fare attenzione in contropiede ed a non alzare troppo il ritmo. Dovremo essere efficaci con i blocchi a metà campo e forzarli a giocare la nostra partita. Non dobbiamo fare l’errore di guardare la classifica, e proveremo a continuare a crescere facendo un passo alla volta. Rivedrò un amico, Nicola Brienza, io e lui abbiamo fatto un percorso simile, io a Siena e lui a Cantù. Gli auguro sempre il meglio ma non domenica”.

Sulle motivazioni extra e la striscia negativa con Pistoia: “Sicuramente la rivalità è una motivazione extra, sappiamo cosa rappresenta questa partita per Brescia e i suoi tifosi. Non siamo mai riusciti a vincere lì, negli ultimi anni abbiamo ritoccato qualche record e quindi sarebbe opportuno modificare anche questo. Ci saranno tanti tifosi al seguito e lo dobbiamo a loro”.

Infine una chiusura sulle condizioni della squadra: “Noi siamo consapevoli del nostro valore e in base a quello qual è il nostro obiettivo. Cerchiamo di restare nella parte alta della classifica che si giochi contro Milano o contro Pistoia. Dobbiamo pensare molto di più a noi stessi. Abbiamo lavorato bene durante la settimana senza sprecare le energie, contro Napoli eravamo pronti perché avevamo una settimana di lavoro per preparare tutto. La squadra sta bene, Kenny Gabriel sta meglio ma non è ancora al 100%. Per ora non c’è stato bisogno che facesse canestro: il valore di Kenny va al di là del fatto che faccia uno, due o zero canestri da 3 punti. È un nostro il leader e già il fatto di averlo in pullman con noi è un vantaggio. Sta facendo fatica dall’infortunio a Trento, ma per noi Kenny è molto di più di un giocatore in campo”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia